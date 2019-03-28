Человек нашёл котёнка в своей лодке. Через 5 месяцев он превратился в самого преданного питомца - ВИДЕО
28 марта 2019 07:00 253
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Источник:Остроумно
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