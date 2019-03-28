В американском штате Мэн посетители ресторана дали официантам огромные чаевые. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам одной из официанток, в ресторане обедали мужчина и женщина, которых там прежде не видели. Они вели себя дружелюбно и не создавали трудностей для сотрудников. Их счет составил 48 долларов.

После обеда посетитель позвал менеджера. Официантка опасалась, что он хочет пожаловаться из-за бокала с вином, который у него по ошибке забрали. Вместо этого мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов и попросил поделить их между подчиненными.

Обычно в американских ресторанах дают на чай не более 20 процентов от счета, поэтому ожидалось, что пара заплатит официантке 9,6 доллара, то есть в 220 раз меньше.

В 2018 году сообщалось, что сотрудники закусочной в Техасе получили в подарок от неизвестных посетителей рождественские открытки, в каждой из которых лежало по 100 долларов. "Я встречал раньше ситуации, при которых кто-то оставлял большие чаевые, но впервые увидел, как наградили всех сотрудников", - рассказал менеджер.