Щедрый клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов
В американском штате Мэн посетители ресторана дали официантам огромные чаевые. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам одной из официанток, в ресторане обедали мужчина и женщина, которых там прежде не видели. Они вели себя дружелюбно и не создавали трудностей для сотрудников. Их счет составил 48 долларов.
После обеда посетитель позвал менеджера. Официантка опасалась, что он хочет пожаловаться из-за бокала с вином, который у него по ошибке забрали. Вместо этого мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов и попросил поделить их между подчиненными.
Обычно в американских ресторанах дают на чай не более 20 процентов от счета, поэтому ожидалось, что пара заплатит официантке 9,6 доллара, то есть в 220 раз меньше.
В 2018 году сообщалось, что сотрудники закусочной в Техасе получили в подарок от неизвестных посетителей рождественские открытки, в каждой из которых лежало по 100 долларов. "Я встречал раньше ситуации, при которых кто-то оставлял большие чаевые, но впервые увидел, как наградили всех сотрудников", - рассказал менеджер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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