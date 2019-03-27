"Это просто бомба". Так, собственно, и подписал пользователь видео, которое выложил на своем канале в YouTube. И не прогадал, ведь видео действительно никого не оставит равнодушным, передает Day.Az.

Пара отплясывает бразильский танец, а зал буквально визжит от восторга. Телодвижения, ритмичные па буквально завораживают. Подробнее смотрите на видео.

В основе танца лежит сальса. Большей частью сальсу различают по местности, где она распространилась. Ведь каждая народность привносит свой колорит и по-своему начинает исполнять этот танец. Соответственно и элементы несколько видоизменены, хотя в основе лежит все та же легкость, эмоциональность.

Если вы хотя бы раз наблюдали за бразильским карнавалом, то не могли не заметить, что движения просты, нет ничего сложного в их исполнении. А большинство таких простых движений берет свое начало из сальсы. Пусть она недостаточно сильно распространена, но в Бразилии ее любят и считают своим народным танцем. Бразильская сальса часто исполняется на ежегодных карнавалах.

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