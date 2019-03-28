Пользовательница Reddit рассказала, как ее свекровь не вынесла решения молодой пары отказаться от детей и потребовала вернуть деньги, которые пошли на организацию свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка отметила, что мать мужа начала регулярно интересоваться, когда пара заведет детей, спустя неделю после помолвки. "Моя свекровь очень трепетно относится к семье именно в традиционном смысле этого слова. Мой муж всегда менял тему разговора и даже говорил ей, что это на самом деле не ее дело. Каждый раз, когда мы виделись, она спрашивала об этом", - рассказывает невестка.

На четвертый год брака они с супругом решили окончательно отказаться от детей, сделав вазэктомию и стерилизацию. Узнав об этом, свекровь заплакала. Вскоре она начала публиковать в соцсетях посты о важности материнства. В итоге во время одного из телефонных разговоров свекровь потребовала вернуть ей 400 долларов, которые пошли на свадебную церемонию.

Автор поста попросила других пользователей оценить их поступок и прокомментировать поведение матери ее супруга. Многие поддержали пару и заявили, что свекрови не стоило так настойчиво решать за супругов, что им делать со своей жизнью. Один из пользователей написал, что 400 долларов - не самая плохая цена за то, чтобы "закрыть эту тему раз и навсегда". "Правда, я бы попросил чек", - отметил автор комментария.