Мы не всегда задумываемся о том, что происходит с нашим организмом во время сна. А между тем поза, в которой мы любим спать, может нанести немалый вред здоровью. Итак, в каких позах спать не следует?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Сон на животе

Не всем удобно спать в такой позе, но есть любители. Такая поза вредна, так как ваш позвоночник не имеет достаточной поддержки. Кроме того, в таком положении голова обычно повернута вбок, что вызывает боли в шейном отделе.

Поза эмбриона

Многие люди любят засыпать, свернувшись в калачик. Но такое положение вызывает сильный изгиб позвоночника, а также, поскольку лицо в такой позе частично закрыто, могут возникнуть проблемы с дыханием.

Сон в позе "морской звезды"

Некоторые спят на спине с вытянутыми в стороны руками и ногами. Если при этом руки приподняты вверх, это может привести к напряжению мышц в плечах. Также в этом положении может возникать храп и замедляться кислотный рефлюкс.

На правом или левом боку

Сон на правом боку может привести к изжоге, а сон на левом боку повышает нагрузку на внутренние органы. Это сердце, печень, легкие и желудок. Полезно спать на левом боку только беременным женщинам: это улучшает приток крови и циркуляцию питательных веществ, которые поступают к эмбриону.

На боку с вытянутыми в сторону руками

В такой позе имеет место сильное давление на нервы плеча, что может привести к временной атрофии мышц плеча и руки. Проснувшись, вы можете обнаружить, что рука онемела.

Какие позы полезны для сна?

Самой полезной медики считают положение лежа на спине в позе солдата, то есть с вытянутыми вдоль тела руками. Если вы спите на боку в позе солдата, это полезно для спины и шеи, а также снижает риск апноэ - временного нарушения вентиляции легких. Полезно и спать в обнимку с подушкой - это снимает напряжение с мышц и позвоночника.