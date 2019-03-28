В ходе опроса двух с половиной тысяч российских туристов выяснилось, что мужчины почти в два раза чаще женщин боятся потратить на отдыхе все свои деньги (16%). А женщины, в отличие от мужчин, опасаются стать жертвой сексуальных домогательств (11%), сообщает Ostrovok.ru.

Самым большим страхом, преследующим их в отпуске, туристы обоих полов назвали потерю документов, это мнение разделяют 43% опрошенных. На втором месте - боязнь попасть в другом городе в больницу - 25% туристов назвали такую ситуацию одной из самых пугающих. Причем женщины чаще считают ее стрессовой, чем мужчины (28% против 20% соответственно), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Еще 24% респондентов признались, что боятся попасть в полицию или тюрьму. Мужчины выбирали этот ответ несколько чаще, чем женщины (26% и 23% соответственно).

Примечательно, что возможность попасть в трудную ситуацию из-за незнания иностранного языка наводит такой же ужас на туристов, как и вероятность стать жертвой ограбления: по 17% опрошенных признались, что боятся возникновения подобных проблем на отдыхе.

Среди респондентов мужского пола более распространены страхи, связанные с пищевым отравлением местной едой и вероятностью быть ограбленным (13% и 18% соответственно).