Вот как они проучили наглых продавщиц - ВИДЕО
29 марта 2019 07:00 163
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:Остроумно
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
05:33 513
Отец Сталина: Кто он был на самом деле
-
28 Мар. 16:40 11 190
-
28 Мар. 10:54 7 412
-
28 Мар. 11:04 5 648
-
28 Мар. 13:23 4 999
-
28 Мар. 16:55 4 868