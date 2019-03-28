Видео с приветливым мальчиком Оливером, который познакомился со всеми пассажирами самолета, летящего в американский город Тампа, восхитило пользователей сети. На ролик обратил внимание таблоид Daily Mail.

Трехлетний Оливер шел по проходу лайнера и спрашивал каждого пассажира, как его зовут. После этого он приветствовал нового знакомого по имени. На встречные вопросы о его собственном имени он часто не отвечал, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Ролик записала мать Оливера. Позднее она рассказала, что ее сын часто заговаривает со случайными встречными, называя их своими друзьями. По ее словам, случай, попавший на видео, типичный для ее ребенка. "Он начинает подробные разговоры с незнакомцами, куда бы мы ни пошли", - заметила она.

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