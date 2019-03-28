С началом нефтяного бума Баку очень быстро превратился в крупнейший промышленный центр с самыми различными видами промышленности. Видное место занимало табачное производство.

Как передает Day.Az, об этом пишет azerhistory.com

Кроме Баку, где имелось несколько табачных фабрик, три фабрики работали в Нухе (Шеки), две в Шемахе, одна в Елисаветполе (Гянджа) и одна в Агдаше. Иными словами, для окраины империи, которой тогда считались азербайджанские губернии, табачное производство было развито очень хорошо.

Это стало возможным благодаря многим причинам, и в том числе тому, что для производства табака и папирос необходим корень солодки, а именно Азербайджан являлся центром по переработке солодкового корня в Российской империи, т.к. здесь произрастал самый качественный корень солодки не только в империи, но и в мире. Заводы по производству солода были построены в Ляки (Агдашский район), Уджаре, Елисаветполе и Кюрдамире.

Другая составляющая успеха - это табаководство в Азербайджане. Во второй половине XIX в. наибольшее распространение табаководство получило в Загатальском округе, Нухинском, Джаванширском и Шамахинском уездах. С ростом спроса на табачную продукцию увеличивались и площади под табачные плантации. Табаководством стали славится также Шуша и Губа. В Загаталах выращивали желтый табак - трабзонский и самсунский сорта. Широкий размах получило промышленное табаководство. Собранные в Азербайджане табачные листья обрабатывались на местных фабриках, а часть экспортировалась в Персию.

Среди крупных азербайджанских капиталистов выделялся в табачном бизнесе Иван Шахгеданов, владелец табачной фабрики, располагавшейся в собственном доме на Александровской набережной и начавшей работать в последней четверти XIX в.

Информацию об этом фабриканте, который был одним из первых, удалось найти сайту Аzerhistory.com, до 2018 г. о нем не было известно ровным счетом ничего. Также необходимо упомянуть г-на Ширинбекова (по данным научного труда "История Азербайджана с древнейших времен до начала XX в." (1995 г.), созданного группой ведущих сотрудников Института истории АН Азербайджана). Достойна упоминания и фабрика гильз и папиросной бумаги "Кавказ" Л.И. Мучника.

В начале ХХ в. на табачный рынок вышел азербайджанский предприниматель Наги Мехтиев. Его фабрика располагалась на углу улиц Торговой и Станиславской в собственном доме примерно в том месте, где потом будет построен кинотеатр "Знание".

После советизации Азербайджана и национализации всех производств эта фабрика будет переименована в фабрику им. III Интернационала и войдет в Азтабтрест. Еще в советской рекламе первых лет советской власти рядом с названием "Табачная фабрика №2 им. III Интернационала" в скобочках будут писать "Бывш. Мехтиева".

Что касается работы всех табачных фабрик Азербайджана, то их поначалу роднило одно: все они располагались в частных домах, т.е. работали не в специально оборудованном помещении. Равно как и другие табачные фабрики империи, даже петербургские. Однако в последней трети XIX в. вышел указ, запрещающий "надомную" фабрикацию, и промышленники были вынуждены строить отдельные специализированные помещения. Это очень хорошо повлияло на развитие отрасли: стала возможной закупка оборудования, причем самого на тот момент современного - гильзовых и папиросонабивных машин, крошильных станков с механизированным приводом, увеличился рост и качество продукции.

В начале ХХ в. торговля табачным товаром стала одним из самых выгодных коммерческих предприятий в Азербайджане в частности и в Российской Империи вообще, табак стал обычным доступным товаром и одной из составляющих солдатского и офицерского пайка. А военные заказы - одни из самых выгодных для любой отрасли промышленности.

Табачная продукция в Баку и других городах Азербайджана продавалась, помимо специализированных магазинов, в очень многих местах. Она привлекала своими броскими названиями и красочностью этикеток. Этикетки эти, кстати, рисовали самые популярные художники империи. Например, известно, что этикетки для многих бакинских папирос рисовал Эдуард Маркус, основатель Заведения графических искусств в С.-Петербурге.

Помимо продукции бакинских табачных фабрик, в азербайджанских городах продавались сигареты самых знаменитых и крупных фабрик из С.-Петербурга, Москвы, Феодосии, Керчи, Ростова-на-Дону. Некоторые табачные короли, как, например, Асмоловы из Ростова-на-Дону, имели в Баку представительство.

Азербайджанские же предприниматели успешно работали в других городах, например, выходец из Нахчывана И.Исаджанов открыл в Москве фабрику по производству табачных гильз, продукция которой пользовалась заслуженным спросом.

Любопытно, что уже с середины XIX в. существовали акцизные марки или акцизные бандероли на табачную продукцию. Ими оклеивались пачка папирос, упаковка махорки или табака. Вскрыть упаковку, не разорвав бандероль (узкую тонкую полоску с водяными знаками, на которую ставилась печать и клеилась марка), было невозможно. Бандероль гарантировала оригинал реализуемого товара табачной фабрики, и отмечала, что акциз уплачен правительству.