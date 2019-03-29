Фото, на котором невеста в подвенечном платье склонилась над смертельно больным отцом, стало вирусным в социальной сети. Историю снимка рассказал таблоид AsiaOne, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Одна из тех душераздирающих сцен, когда отец с четвертой стадией рака отказывается от госпитализации ради того, чтобы присутствовать на свадьбе дочери", - подписали фотографию, опубликованную во вторник, 26 марта, в группе фотостудии Happy Smile Studio на Facebook.

По словам владелицы студии Джесси Тезоро (Jessie Tesoro), снимок был сделан одним из ее фотографов на церемонии бракосочетания Криса и Херлин Думэгин (Kris и Herlyn Dumaguin). Отец мечтал повести дочь к алтарю, однако в день свадьбы почувствовал себя совсем плохо.

У входа в церковь припарковали машину, в которой находился отец Херлин. За несколько минут до венчания невеста подошла к отцу и, поцеловав, сказала: "Папа, я сейчас выйду замуж, хорошо?". На свадебном обеде отец не смог танцевать с невестой, и вместо него с Херлин танцевала ее мать.

В середине марта сообщалось о британке, которая обнаружила на свадебных туфлях послание от умершей от рака матери. Невеста очень надеялась, что ее мать доживет до свадьбы, назначенной на август 2019 года, но она скончалась в 2017-м. Спустя некоторое время 38-летняя Эмма получила посылку с туфлями, на подошвах которых было послание от матери.