Житель австралийского города Мельбурн, штат Виктория, случайно приобрел два одинаковых лотерейных билета и сорвал двойной джекпот. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, признался, что уже 30 лет играет в лотерею с одними и теми же номерами. Австралиец приобрел два билета в разных местах и был уверен, что второй из них относится к другой лотерее.

Его двойной выигрыш составил 46 миллионов австралийских долларов.

"У меня нет слов. Не могу поверить в это", - сказал ошарашенный мужчина организаторам. Он добавил, что покупает лотерейные билеты каждую неделю, но раньше ему ни разу не везло.

Как только австралиец узнал о выигрыше, он бросил работу. Мужчина пока не решил, на что потратит деньги, но планирует разделить их между членами семьи. Свою часть счастливчик, возможно, отдаст на новый дом или путешествие.

Представитель лотереи подсчитала, что за все годы мужчина должен был потратить около 30 тысяч австралийских долларов на лотерейные билеты.