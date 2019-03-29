Мечтавшая о ребенке женщина приняла рак за беременность
Жительница Великобритании приняла раковую опухоль яичников за беременность. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Джозефин Клинтон (Josephine Clinton) из пригорода Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, долгие годы безуспешно пыталась забеременеть. Женщина пробовала экстракорпоральное оплодотворение, однако ничто не приводило к желаемому результату. Врачи диагностировали у нее бесплодие.
В августе 2017 года Клинтон встретилась в кафе с друзьями, которые обратили внимание на ее припухлый живот и посоветовали сделать тест на беременность. "Живот вырос в считаные недели. При этом мое тело очень похудело. Мои ноги выглядели как палочки, - вспоминает британка. - Руки, лицо и ягодицы также уменьшились в размере. Кроме этого огромного живота. Было страшно". Тогда Клинтон понадеялась на чудо и решила, что вопреки страшному диагнозу докторов она все же забеременела.
"Конечно, тест дал отрицательный результат", - объяснила она. Женщина отправилась к своему лечащему врачу и пожаловалась на вздутие живота и острые боли в спине. Тот не решился поставить окончательный диагноз, поскольку симптомы походили на синдром раздраженного кишечника.
Спустя четыре дня пациентка все же обратилась в отделение неотложной помощи. Специалисты сделали рентгеновский снимок, после чего заключили, что у британки пограничные опухоли яичников. "Одна была размером с яблоко, вторая - с грейпфрут, - уточнила она. - Доктор сказал, что, обратись я за помощью чуть позже, меня могла постигнуть совсем другая судьба".
Позже стало известно, что ее 51-летняя сестра Элисон Локер (Alison Locker) некогда перенесла лечение опухолей яичников, однако в попытке стать матерью Клинтон всячески игнорировала очевидные симптомы своего заболевания. В результате первой операции из живота пациентки удалили семь литров жидкости, остальные семь - в ходе второй. После чего женщина перенесла гистерэктомию - гинекологическую операцию по удалению матки.
Здоровье Клинтон полностью восстановилось. По настоянию медиков она каждые полгода проходит плановый осмотр организма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!