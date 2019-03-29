Американские ученые из Университета Лома Линда выяснили, что человек при употреблении даже минимального количества красного мяса рискует скончаться от любой причины, передает Day.Az со ссылкой на runews24.ru.

Исследование провели среди 96 тысяч прихожан Церкви адвентистов седьмого дня. Сообщается, что эта категория граждан отказывается от мясных продуктов, однако те, кто их употребляет, делает это крайне редко и в очень малых количествах.

Первые исследования провели с 2002 по 2007 годы, следующее - через 11,8 лет. Тех, кто употреблял в пищу красное и переработанное мясо, поделили на следующие категории: 0, 4, 9,1, 15,6 и 41,7 грамма в сутки.

В ходе исследования скончались 7 961 человек от различных причин. От сердечно-сосудистых заболевания умерли 2 598 человек, от рака - 1 878 человек.

Выяснилось, что риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний в случае употребления красного мяса вырос в 1,18 и 1,26 раза соответственно. От употребления переработанного мяса риск преждевременной смерти не увеличивался, однако вкупе с красным мясом изменения сразу же были налицо.