Исследователи из Университетской клиники Саутгемптона совместно с коллегами из Университета Бангора оценили риск развития рака, связанного с умеренным употреблением алкоголя, и сравнили его с риском появления онкологии, спровоцированной курением, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Согласно оценкам авторов работы, риск развития рака в течение жизни у некурящих людей связан с употреблением одной бутылки вина в неделю и составляет 1% для мужчин и 1,4% - для женщин. При этом сильный пол по вине алкоголя чаще всего страдает от злокачественных образований желудочно-кишечного тракта. У женщин это рак молочной железы (около 55% случаев).

- Также результаты исследования демонстрируют, что "сигаретный эквивалент" бутылки вина - пять сигарет для мужчин и десять для женщин в неделю, - пояснили ученые.

Они также отметили, что употребление трех бутылок вина в неделю повышает риск онкологии на 1,9% у мужчин и 3,6% у женщин. Это эквивалентно курению примерно восьми сигарет в неделю для мужчин и 23 сигарет для женщин.