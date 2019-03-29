В США ученые провели исследование, чтобы выяснить, в какое время нужно завтракать, если твоя цель - похудение, передает Day.Az со ссылкой на belnaviny.by.

В эксперименте принимали участие две контрольные группы мышей.

Научные сотрудники для каждой группы придумали свой рацион, один - калорийный, второй - более строгий. Результаты всех удивили.

Оказалось, что группа мышей, получавшая менее калорийную пищу - набрала вес!

Все дело оказалось во времени кормления. Более калорийную пищу группе давали рано, до восьми часов утра.

Ученые сделали вывод, что для похудения завтрак должен быть сытным и ранним.