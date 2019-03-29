Этот лайфхак помогает похудеть, даже если много есть: ученые выявили способ похудения без диет
29 марта 2019 06:32 307
В США ученые провели исследование, чтобы выяснить, в какое время нужно завтракать, если твоя цель - похудение, передает Day.Az со ссылкой на belnaviny.by.
В эксперименте принимали участие две контрольные группы мышей.
Научные сотрудники для каждой группы придумали свой рацион, один - калорийный, второй - более строгий. Результаты всех удивили.
Оказалось, что группа мышей, получавшая менее калорийную пищу - набрала вес!
Все дело оказалось во времени кормления. Более калорийную пищу группе давали рано, до восьми часов утра.
Ученые сделали вывод, что для похудения завтрак должен быть сытным и ранним.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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