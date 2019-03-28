Раскопки в городе Давида, древнейшей части Иерусалима, ведутся с 1838 года, однако удивительных находок и открытий здесь хватит еще на несколько поколений археологов.

Только на одном участке, известном как "парковка Гивати", с 2007 года работают несколько исследовательских групп. От парковки, которая здесь когда-то располагалась, осталось лишь название - сейчас это крупнейшая археологическая площадка Иерусалима, за 11 лет археологи углубились в землю на десятки метров и 25 столетий.

Самые значительные находки - дворец Елены, царицы государства Адиабена (I век н.э.), и клад из 264 золотых монет VII века. Не столь сенсационные (но не менее важные) открытия случаются здесь постоянно, так что археологи стараются не менее регулярно представлять все самое интересное широкой публике.

На этот раз исследователи из университета Тель-Авива и Управления древностей Израиля сообщили об уникальной находке: осколке глиняного сосуда с изображением "человеческого" лица.

На фрагменте керамики сохранились два широко раскрытых глаза, одно ухо, нос и уголок рта. Ценный осколок был найден в мусорной куче V-IV века до нашей эры, куда он был выброшен вместе с другой разбитой посудой той же эпохи, известной в истории Израиля как "персидский период".

У археологов не возникло проблем с опознанием: это определенно Бес - древнеегипетское божество, защитник домашнего очага, семьи, беременных, матерей и детей. Со временем его стали почитать как покровителя добра и добрых дел, в его ведение также перешли музыка, танцы и даже некоторые аспекты здоровья. Египтяне не посвящали Бесу монументальных храмов, хотя сохранилось несколько крупных изображений божества - каменные рельефы и капители колонн. Зато Бес присутствовал в каждом египетском доме - как правило, в виде совсем небольших, камерных, личных вещей: во многих музеях мира представлены амулеты, сосуды для косметики, зеркала, каменные фигурки и керамическая посуда с весьма узнаваемым образом Беса - кривоногого карлика с широким лицом, бородой, выпученными глазами, высунутым языком и "короной" из торчащих перьев на голове. Столь гротескный образ, по-видимому, вызывал у людей улыбку и отпугивал злых духов.

Образ Беса менялся на протяжении столетий, но основные характерные черты сохранялись - как видно, например, на этих керамических сосудах разных эпох из собрания Museo Egizio, Египетского музея в Турине. Сосуд слева был изготовлен 3000-3500 лет назад, сосуд справа относится к тому же периоду (V век до н.э.), что и осколок, найденный в Иерусалиме.

Действительно, известно великое множество артефактов с Бесом - разных эпох и стилей, разных размеров, найденных в разных странах и даже совершенно целых, в отличие от иерусалимского осколка с парковки Гивати. Количество изображений Беса, обнаруженных на территории Израиля и Иудеи железного века, исчисляется сотнями. С Бесом связана одна из самых загадочных находок в истории библейской археологии - надписи и рисунки на артефактах VII века до н.э. из Кунтиллет-Аджруд, в которых упоминаются и Бес, и Яхве (одно из многочисленных имен Бога в иудаизме).

В чем же уникальность осколка с парковки Гивати? "На территории Иудейского нагорья и, в частности, в Иерусалиме подобный артефакт обнаружен впервые", - поясняют археологи Юваль Гадот (Yuval Gadot) и Ифтах Шалев (Yiftah Shalev) в пресс-релизе Управления древностей Израиля, сообщает издание The Jerusalem Post.

В данном случае ключевой элемент для понимания ценности находки - датировка: IV-V век до нашей эры, период персидского владычества. Историю Израиля и Иудеи традиционно сложно пересказать в двух словах, однако пробежимся по датам:

586 год до н.э. - вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и сжег Первый храм (Храм Соломона). Жители Иерусалима убиты или уведены в Вавилон (Вавилонское пленение). В городе не осталось ни одного жителя.

550 год до н.э. - падение Вавилонской империи и основание Персидской империи царем Киром II Великим из династии Ахеменидов.

538 год до н.э. - Кир разрешает евреям вернуться на родину и заново отстроить Иерусалим и Храм. Жест, продиктованный военно-политическими соображениями: еврейская автономия в составе Персидской империи должна была служить "буфером" между ядром государства и его будущим врагом - Египтом, который персы таки завоевали в 525 году до н.э.

516 год до н.э. - окончание строительства и новое освящение Второго Храма в Иерусалиме.

445 год до н.э. - еврейский наместник Неемия предпринимает меры для повышения статуса Иерусалима. При нем строится новая крепостная стена, Иерусалим становится главным городом Иудеи.

332 год до н.э. - завоевание Персидской империи Александром Македонским.

Итак, почти два века Иудея и Египет были частью одного государства, Персидской империи. За это время культ Беса распространился далеко за пределы Египта, в основном благодаря торговцам и их широким связям. Артефакты с изображением Беса находили в Персеполе и в Сузах - персидских городах в 3000 км к востоку от Египта. Финикийцы тоже приняли бога-защитника в свой пантеон - об этом говорят изображения Беса, найденные на средиземноморском побережье Израиля. К слову, название острова Ибица в 5000 км к западу от Египта тоже восходит к Бесу и финикийцам.

При этом, повторим слова археологов, ни одного изображения Беса на территории Иудейского нагорья (которое полностью входило в состав Персидской империи) и Иерусалима прежде не находили. Более того: специалисты добавляют, что в Иерусалиме находки персидского периода в принципе встречаются довольно редко.

Объяснение этой загадки кроется в приведенной выше хронологии: долгое время Иерусалим оставался разрушенным и безлюдным, и даже после возвращения евреев в 538 году до н.э. и завершения строительства Второго храма город был мало населен - по мнению историков, в Иерусалиме проживало не более 1500 человек.

В середине V века до н.э. понадобились значительные усилия, чтобы вернуть городу былой статус - эти события отражены в Ветхом завете, в "Книгах Неемии и Ездры".

Изображение "импортного" божества, найденное у самого подножья Храмовой горы (именно там расположена парковка Гивати в городе Давида), может быть лишним доказательством успешных действий еврейских лидеров: с середины V века до н.э. население Иерусалима начало активно прирастать, в том числе представителями разных народов и разных верований.

Похоже, именно эту часть истории великого города рассказал археологам маленький обломок с забавным лицом чужеземного бога добра.