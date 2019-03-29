В рейтинге самых посещаемых музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция), который за прошлый год принял более десяти миллионов человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Art Newspaper.

Издание сообщает, что одной из причин роста популярности на 26 процентов стали съемки в Лувре музыкального клипа исполнителей Бейонсе и Jay-Z.

На втором месте оказался Национальный музей Китая (Пекин), на третьем - Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США).

Замкнули пятерку Музеи Ватикана и Современная галерея Тейт (Лондон, Великобритания). При этом, примечательно, что последняя впервые обогнала в подобных рейтингах Британский музей, который расположился на шестом месте.

Также в десятку вошли Лондонская национальная галерея, Национальная галерея искусств (Вашингтон, США), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия) и Музей Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания).