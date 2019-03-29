Весенне-летняя коллекция Burberry является для бренда знаковой: ведь это первая коллекция, которую создал для бренда ее новый креативный директор Рикардо Тиши.

И не просто создал, а провел глобальные для классического английского бренда, знаменитого своими тренчами и фирменной клеткой, изменения - утвердил новый логотип, айдентику и монограмму, и создал модели в своем, неповторимом стиле. Хотя, знаменитым плащам в коллекции тоже нашлось место - но теперь они выглядят не только как тренчи, но и как парки и ветровки, а клетчатая ткань вернулась туда, откуда начинала свой путь - на подкладку тех самых плащей. Вдохновленный оригинальным рисунком из архива Burberry, Риккардо создал новый узор, созданный с использованием новой монограммы, из инициалов основателя Томаса Берберри - "ТБ".

Любителям моды имя Рикардо Тиши хорошо знакомо - итальянец по происхождению, 12 лет назад он возглавил дом Givenchy и способствовал его возрождению. И сегодня, в новой рекламной кампании Burberry снялись такие топ модели, как Ирина Шейк и Наталья Водянова.

Burberry и раньше являлся одним из любимых брендов знаменитостей - Рианна, Мадонна, Лили Коллинз, Майли Сайрус, Белла Хадид носят его как в повседневной жизни, так и на статусные вечеринки, Бейонсе выбрала комбинезон бренда для выступлений во время своего турне, Ирина Шейк надела платье Burberry на вручение премии BAFTA, а о королевской семье Великобритании и говорить не приходится - знаменитые тренчи имеет каждый член семьи.

Новой коллекцией Тиши оправдал все ожидания: он оставил классический для бренда бежевый цвет как основной, создав как монохромные плотные английские костюмы, так и нежные шелковые и шифоновые платья со "звериными" принтами.

Увидеть во всей крассе коллекцию весна-лето 2019 можно в Port Baku Mall, на 1 этаже.

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