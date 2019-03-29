Папа Римский Франциск не позволил католикам целовать папский перстень на своей руке из соображений гигиены. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, сообщает Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря Ватикана Алессандро Джизотти.

По его словам, Папа Римский отдергивал руку, когда верующие пытались поцеловать его кольцо, из-за опасений за здоровье пришедших на прием в итальянском Лорето. Джизотти подчеркнул, что глава римско-католической церкви обязан думать о риске распространения микробов, когда вокруг него собирается большая толпа католиков.

Представитель Ватикана заверил, что Папа Римский не возражает против проявления акта уважения. Однако он счастлив, когда его кольцо целует небольшая группа прихожан, поскольку риск распространения микробов в этом случае не высок.

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