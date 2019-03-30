Сегодня звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места - в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви - эмоции сегодня будут особенно яркими.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Овну стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Телец

Сегодня залогом успеха Тельца в делах станет лозунг "Знание - сила!". Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Тельцу есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Тельца в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Близнецы

Сегодня день для Близнецов будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ими из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Близнецы почерпнут из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят их догадки. Но это не должно их смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Близнецы будут отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Рак

Сегодня Рак будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Раке-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Рака не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Раку лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Лев

Сегодня залог успеха Льва в делах - это люди, которые его поддерживают. В одиночку Лев не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Лев может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Лев сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Дева

Сегодня день Девы обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ей придется побегать и попотеть, однако при этом она сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в ее руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Девы переменами к лучшему в ее жизни.

Весы

Сегодня Весы будут буквально излучать успех! Их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Весам не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Скорпион

Сегодня лучше всего Скорпиону будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Скорпион способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Скорпиону лучше держаться в стороне - сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Скорпион вряд ли сумеет за ней успеть.

Стрелец

Сегодня Стрельца ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Стрелец имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Козерог

Сегодня большую часть времени Козерогу придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Козерог сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Водолей

Сегодня Водолея может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Водолея людьми достаточно остро. Сам же Водолей может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Водолею надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут просто идеальным исполнителем! Они способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Рыбы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Рыбы-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Рыбы-подчиненный успеет переделать массу дел!