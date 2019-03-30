Пользовательница сети пожаловалась на свою подругу, которая потребовала от нее доплату к подарку на свадьбу. Новобрачная решила, что гостья преподнесла ей слишком дешевый презент. На ситуацию обратил внимание таблоид The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка рассказала о произошедшем в онлайн-сообществе, посвященном свадьбам. По ее словам, подруга позвонила ей, чтобы поблагодарить за участие в торжестве. В разговоре она упомянула, что цена полученного подарка намного ниже той суммы, которую она потратила на угощение и развлечения.

"Сначала я думала, что это сарказм и она шутит, но она была серьезна", - уточнила девушка. По ее словам, после этих слов она потеряла дар речи.

Невеста сообщила, что потратила на подругу и ее мужа около 500 долларов. Она решила, что будет "справедливо", если пара преподнесет ей дополнительные 300 долларов.

Гостья уточнила, что передала подруге 200 долларов наличными и свечу для дома стоимостью 75 долларов. "Я из Австралии, и у нас не принято дарить подарки, связанные со стоимостью посещения свадьбы", - уточнила она в своем посте, заметив, что считает свой дар вполне достойным.

Комментаторы поддержали девушку и предложили ей прекратить общение с подругой. "Нельзя брать плату за вход на свою свадьбу. Ты ничего не должна невесте", - заявляли они. Многие удивились тому, что люди организуют шикарные свадьбы лишь ради того, чтобы получить множество подарков и покрыть свои расходы.