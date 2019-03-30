Ну вот, снова наступает "сезон комаров". Как защититься от не приятных последствий после укусов и обезопасить себя и свою семью - рассказали американские учёные.

Специалистами из Америки создан препарат схожий с духами, который способен отключать у данных насекомых рецептор, благодаря которому комары находят себе "жертву" для питания. Он был назван ir8a, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Этот рецептор активно реагирует на некоторые виды кислот, содержащиеся в человеческом поте, которые и являются приманкой для комаров. Именно эти кислоты помогают "унюхать" комарам присутствие человека. Рецептор ir8a предназначен для снижения обоняния или полного уничтожения его у насекомых. Такой фактор поможет снизить интерес комаров к человеку примерно на 50%.

Это открытие может быть использовано при приготовлении новых средств в борьбе с этими кровопийцами. Так же, учитывая интерес насекомых к молочной кислоте, выделенной учёными, можно создать на её основе для них приманку.

На данном этапе все разработки ведутся в условиях лабораторий. Комарам пока этот ген отключают "вручную", но американские учёные предполагают и в дальнейшем вести работу, и создать духи, для более эффективной защиты от этих надоедливых насекомых.