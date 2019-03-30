Ученые нашли антибиотик, который может помочь при тяжелых формах рака груди
Ученые выявили, что антибиотик клофазимин можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди, чтобы затормозить процесс роста опухоли и распространения метастаз, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ, профессор трансляционной онкологии факультета медицины Женевского университета Владимир Катанаев, передает Day.Az.
Ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы опубликовали результаты исследования в Cancer letters. Согласно опубликованной статье, антибиотик клофазимин - известное лекарство против лепры - можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей, из-за которых может расти опухоль и распространяться метастазы.
"Казалось, что до сегодняшнего дня на рынке не существовало лекарств, способных адресно подавлять функции Wnt-сигнальных путей. Таких средств не было найдено и во время самых передовых клинических испытаний. Мы выяснили и наглядно продемонстрировали в своем исследовании, что антилепровый препарат клофазимин способен эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей", - рассказал Катанаев.
Особенно ценно, что лекарство обладает удивительно малым количеством побочных эффектов при нормальной дозировке, отметил он. "Искренне надеемся, что наше исследование положит начало масштабным клиническим испытаниям препарата в составе антираковой терапии", - сказал ученый.
Катанаев добавил, что новый механизм воздействия препарата и его комбинируемость с традиционной химиотерапией делают клофазимин одним из самых многообещающих лекарственных средств-кандидатов для дальнейших клинических испытаний.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!