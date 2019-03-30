Ученые выявили, что антибиотик клофазимин можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди, чтобы затормозить процесс роста опухоли и распространения метастаз, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ, профессор трансляционной онкологии факультета медицины Женевского университета Владимир Катанаев, передает Day.Az.

Ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы опубликовали результаты исследования в Cancer letters. Согласно опубликованной статье, антибиотик клофазимин - известное лекарство против лепры - можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей, из-за которых может расти опухоль и распространяться метастазы.

"Казалось, что до сегодняшнего дня на рынке не существовало лекарств, способных адресно подавлять функции Wnt-сигнальных путей. Таких средств не было найдено и во время самых передовых клинических испытаний. Мы выяснили и наглядно продемонстрировали в своем исследовании, что антилепровый препарат клофазимин способен эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей", - рассказал Катанаев.

Особенно ценно, что лекарство обладает удивительно малым количеством побочных эффектов при нормальной дозировке, отметил он. "Искренне надеемся, что наше исследование положит начало масштабным клиническим испытаниям препарата в составе антираковой терапии", - сказал ученый.

Катанаев добавил, что новый механизм воздействия препарата и его комбинируемость с традиционной химиотерапией делают клофазимин одним из самых многообещающих лекарственных средств-кандидатов для дальнейших клинических испытаний.