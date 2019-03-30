Собака - друг человека, но в определенной ситуации практически каждый представитель собачьего рода способен укусить. Интересно, а укусы каких пород собак наиболее болезненны и опасны для людей? Об этом рассказал известный кинолог и дрессировщик собак Сесар Миллан.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Немецкая овчарка

Эта порода считается одной из самых опасных для человека. Как утверждают кинологи, сила сжатия челюстей средней двухлетней немецкой овчарки весом примерно 27 килограммов может составлять от 180 до 315 килограммов на квадратный сантиметр.

Собаки данной породы способны нападать как на более мелких животных, так и на людей. Они остро реагируют на любую "провокацию" извне и всегда готовы защищать свою территорию, причем не только от чужаков. Такой песик легко переломает вам руки и ноги или вырвет кусок из любой части вашего тела.

Недавно был зарегистрирован случай, когда немецкая овчарка напала дома на свою 35-летнюю владелицу. Через два дня женщина скончалась от укусов.

Бульмастиф

Эта относительно крупная порода собак некогда была выведена в качестве сторожевой. Бульмастифы всегда отличались повышенной агрессивностью, а сила укуса взрослой собаки составляет приблизительно 175 килограммов. Не так давно в Нью-Джерси сбежавший от хозяев бульмастиф стал убийцей 13-летнего подростка. Чуть позднее еще один бульмастиф убил юношу, заступившегося за девушку, на которую напал пес.

Ротвейлер

Собаки этой породы обладают почти фантастической силой и выносливостью. В то же время их называют "собаками-мясниками". Ротвейлеры прекрасно защищают свою территорию, но если не получают должного воспитания, то могут стать крайне опасными. В Польше, Ирландии и Португалии собак этой породы официально не рекомендуют содержать.

По словам специалистов, сила сжатия челюстей ротвейлера может достигать 146 килограммов. Как показывают данные Центра по контролю и профилактике заболеваний, именно ротвейлеры стали виновниками половины всех смертей от собачьих укусов, приключившихся в США с 1993 по 1996 год.

Доберман

Мощность укуса среднего добермана - около 142 килограммов. Доберманы ранее часто использовались на службе в полиции. Особенность этой породы, по словам Сесара Миллана, в том, что ее представители могут проявлять агрессию по отношению к посторонним, но крайне редко - к своим владельцам. И все же исключения бывают. Например, в 2011 году в США пес породы доберман насмерть загрыз собственную хозяйку.

Питбультерьер

На сегодняшний день эта собачья порода считается одной из самых агрессивных и опасных в мире, заявляет Миллан. Сила сжатия ее челюстей - около 126 килограммов на квадратный сантиметр, а укус питбуля нередко приводит к смертельному исходу. Этих собак активно используют в собачьих боях, они помогают полиции в поиске наркотиков, выполняют сторожевые функции. Однако во многих странах владение собаками этой породы запрещено законодательно. Дело в том, что если питбультерьер недостаточно дрессирован, его сложно контролировать.

Исследование, проводившееся с 2001 по 2005 годы Детской больницей Филадельфии, выявило, что за этот период в 137 из 269 случаев нападения собак на людей фигурировали именно питбули. Причем в более чем половине эпизодов жертвами стали дети.

Стаффордширский терьер

О силе челюстей этой породы собак ходят легенды. По словам специалистов, мощность укуса стаффа составляет около 120 килограммов. Этих собак специально тренируют для собачьих боев. Но они могут агрессивно относиться и к людям, если усмотрят в них угрозу.

Правда, практически во всех случаях, когда собаки указанных пород наносили вред людям, они не были должным образом обучены, добавляет Сесар Миллан. При надлежащей дрессировке вероятность бесконтрольного поведения животного практически сводится к нулю.