По воровскому кодексу, у пахана был самостоятельный статус в воровском мире, до определенного времени достаточно расплывчатый, вариативный по своей значимости. Воровские понятия подразумевают четкую дифференциацию в этом смысле, касающуюся паханов и воров в законе, из которой следует, что те и другие - не суть одно и то же.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Согласно ведомственному словарю НКВД ("не подлежащему оглашению") "Словарь жаргона преступников ("блатная музыка"), составленному российским (и советским) криминалистом Сергеем Потаповым (1925 год), "пахан - хозяин; отец, начальник угрозыска; муж, содержатель притона".

Этот словарь дает достаточно общую (с точки зрения воровского кодекса, недопустимо обобщающую) характеристику преступного авторитета: воры в классификации своего "элемента" никогда не смешивают "ментов" и "правильных" кентов. Примечательно, что в этом, к слову, достаточно подробном, словаре "блатной музыки" нет упоминания о таком термине как "вор в законе", хотя о всякой "шушере" пишется подробно, до мельчайших деталей. Это может означать только одно: в 1925 году в СССР пока еще не существовало подобного воровского статуса.

Судя по исследованию украинского журналиста и публициста Александра Кучинского, результаты которого он приводит в своей книге "Преступники и преступления. Законы преступного мира. Паханы, авторитеты, воры в законе", до начала ХХ века преступная иерархия российского воровского мира еще не была сформирована - ее дифференциация началась, в сущности, только с утверждением советской власти. Кучинский, разбираясь в воровской иерархии советских времен, написал свыше десятка книг.

Если верить данным Кучинского, то "воры в законе" в привычном современном понимании - это продукт 30-х годов ХХ века, сталинского ГУЛАГа, - именно там зародился воровской закон, и пращуры "законников" - это именно паханы. Согласно классификации, приводимой в книге Кучинского, лагерная иерархия в ГУЛАГе начиналась как раз с паханов. Только паханы могли в условиях лагеря игнорировать наряды на работу, с ними считалось лагерное начальство, поскольку они "держали зону". Паханы чинили "разборы", устраняя беспредел на "подведомственной" территории, одновременно укрепляя свое влияние в местах заключения, собирая дань с вновь прибывших осужденных.

Самоорганизация нового сообщества под названием "воры в законе", по мнению большинства исследователей этой темы, произошла именно в конце 20-х - начале 30-х годов ХХ века. Кандидат экономических наук юридического института МВД России Юрий Латов, опираясь на архивные данные, писал, что воры в законе - это паханы-верховодники блатных, принявшие в определенное время своеобразный "воровской кодекс чести" (воровской закон).

Нет ни одного сколь-нибудь достоверного источника, который бы со всей определенностью утверждал, когда конкретно и где это принципиально важное преобразование произошло. Однако семантический "водораздел" между паханами и ворами в законе во временном отношении можно провести, отталкиваясь от периода начала Великой Отечественной войны - именно Вторая мировая поделила "законников" на "правильных" (не пошедших на сотрудничество с властью) и сук - воров в законе, согласившихся воевать на фронтах той войны и затем за совершение преступлений вновь оказавшихся в советских лагерях. Данная дилемма в конце 40-х годов породила так называемые "сучьи войны", описанные в произведениях Варлаама Шаламова, Александра Солженицыны - всемирно известных русских писателей, узников ГУЛАГа, ставших очевидцами этих явлений.

Один из принципиальных пунктов негласного воровского кодекса гласит: никаких контактов с официальной властью (служба в армии тоже запрещается). "Ссученные" воры воевали, что изначально претило воровскому кодексу.

По воровским понятиям, именно с 40-х годов ХХ века в российском преступном мире из обихода вышло такое понятие как "пахан" - оно было заменено "вором в законе": эти авторитеты в данной среде стали главенствовать, руководствуясь тем самым воровским законом с рядом условностей - "законник" не должен был работать (в том числе, и в МЛС); его задача - присматривать за преступниками на "подведомственной" территории; "вор в законе" прямо не участвует в совершении преступлений, но живет за счет выручки от них, либо на средства "общака". У "воров в законе"имелись и другие ограничения - к примеру, они не должны были иметь семьи.

У паханов такой строгой субординации, регламентированной общепринятыми в данной среде правилами, изначально не существовало, она появилась только с введением "института" воров в законе, который формально действует до сих пор.