Ученые из Университета Торонто пришли к выводу, что пристальный взгляд на кофе имеет аналогичный эффект, что и потребление напитка. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

По словам исследователей, пристальный взгляд на эспрессо, капучино или латте может иметь тот же эффект, что и употребление кофеина по причине активации участков мозга, которые контролируют бдительность. Точнее, данное действие помогает людям думать "более конкретно и точно". Ученые видят в полученных выводах массу преимуществ, ведь люди очень сильно ассоциируют кофе с "возбуждением", что не представляют полноценного дня без него.



"Кофе является одним из самых популярных напитков, и о его физическом воздействии написано немало научного материала. Намного меньше известно о его психологическом значении, а ведь даже вспоминание о нем играет роль. Люди часто сталкиваются с репликами, связанными с напитком, или думают о нем, фактически не принимая его. Мы хотели посмотреть, существует ли какая-то связь между кофеином и возбуждением без его приема", - отметили ученые.



Исследователи познакомили участников из США, Канады и Европы, Китая, Японии и Кореи. Было проведено четыре отдельных эксперимента с участием до 342 участников в каждом. Добровольцы выполняли задания, измеряли частоту сердечных сокращений и сообщали о том, как они чувствовали себя возбужденными. Результаты показали, что участники, разговаривавшие о кофе, были более сообразительны. И им казалось, что время летит быстрее.