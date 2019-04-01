Как выглядит дом шириной всего лишь 2 метра, но с площадью 98 «квадратов» - ВИДЕО
1 апреля 2019 07:30 128
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Источник:Остроумно
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