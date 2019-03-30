Пользователи социальных сетей осудили новый тренд среди азербайджанских женщин.

Так, азербайджанские девушки делятся в социальных сетях видео, на котором они танцуют под песню "Kazbekə şey basım, zırranım".

Day.Az со ссылкой на Buta.media эти кадры, вызывающие неоднозначную реакцию: