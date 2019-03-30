Новый тренд азербайджанских женщин взбудоражил Азнет - ВИДЕО
30 марта 2019 11:26 204
Пользователи социальных сетей осудили новый тренд среди азербайджанских женщин.
Так, азербайджанские девушки делятся в социальных сетях видео, на котором они танцуют под песню "Kazbekə şey basım, zırranım".
Day.Az со ссылкой на Buta.media эти кадры, вызывающие неоднозначную реакцию:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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