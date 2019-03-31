Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка "своя рубашка ближе к телу" сегодня будет особенно актуальной. Каких бы поступков и шагов не требовала ситуация, большинство людей будут руководствоваться в первую очередь своими личными интересами и лишь в десятую - такими словами, как "долг", "обязанность", "профессионализм". Звезды советуют смириться с этим фактом: заставить кого-то сделать что-то вопреки желанию сегодня практически невозможно. Зато вполне возможно сделать так, чтобы это желание возникло. Так что если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.

Овен

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Овна замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Овен имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Овна удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Телец

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Тельцу стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Близнецы

Сегодня Близнецы сумеют убедить кого угодно в чем угодно - если они в этом лично заинтересованы. Их коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Близнецы сумеют преподнести как захватывающий детектив, а их фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Близнецов это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Близнецы, не найти!

Рак

Сегодня Рак должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Рака окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Рак сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Лев

Сегодня Льву потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Льву сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Льва в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Льву бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Дева

Сегодня Деве будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сама она может иметь другое мнение на этот счет. Ее активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, она быстро это исправит. День наделяет Деву пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, она рискует до вечера клевать носом. Если же Дева сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Весы

автра Весы в течение дня могут периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать их с небес на землю. От Весов потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Весам удастся втянуться в активный режим, их день пройдет очень продуктивно. Если же они сегодня так и не смогут, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Скорпиона будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Скорпион, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Стрелец

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Стрельца не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит надеяться только на себя - ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Козерог будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Козерог не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Козерог сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Водолей

Сегодня Водолей вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Водолея хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Водолея будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Рыбы

Сегодня в течение дня Рыбы неожиданно могут почувствовать, что они что-то упускают из виду. Возможно, они не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеют всей информацией в делах, за которые взялись. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Рыбам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах.