Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам - из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления. Об этом рассказали кардиологи из Японии, выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, вам следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли", - заявил Сатоси Конно (Satoshi Konno) из госпиталя Розай-Тохоку в городе Сендай (Япония).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, давно стали главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, причем у большинства из них подобные проблемы возникают из-за гипертонии, стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.

В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.

Ранняя диагностика и лечение, как отмечает Конно, позволяет заметно облегчить жизнь пациентам с гипертонией. По этой причине медики и ученые сегодня пытаются открыть более надежные и простые методы обнаружения первых следов этой болезни, которые были бы доступны для каждого обывателя.

Конно и его коллеги раскрыли один из подобных "опознавательных знаков" гипертонии, наблюдая за здоровьем сердца и сосудов примерно четырех тысяч города Ватари. Они согласились проходить регулярные обследования и рассказывать ученым о том, чем они питались и какие проблемы они испытывали в своей повседневной жизни.

Эти наблюдения раскрыли любопытную вещь - японцы, жаловавшиеся на частые ночные походы в туалет, заметно чаще страдали от ранних форм гипертонии. Аналогичная закономерность была характерна для тех добровольцев, которые употребляли больше количества соленой пищи и при этом не всегда страдали от никтурии.

"Мы показали, что даже один "лишний" ночной поход в туалет повышал шансы на развитие гипертонии примерно на 40%. При этом, чем чаще вы ходите в туалет, тем выше будет вероятность заполучить проблемы с работой сердца и сосудов", - продолжает Конно.

Как подчеркивает кардиолог, пока не совсем понятно, в чем здесь заключается причина, а что является следствием. Тем не менее, ее открытие позволит многим людям, страдающим или от той, или другой проблемы со здоровьем, своевременно сходить к врачу и избавиться от них, заключает ученый.