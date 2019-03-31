Немецкие медики составили несколько систем питания для похудения, в состав которых входит обязательное потребление 100-граммовой плитки темного шоколада, передает Day.Az со ссылкой на belnovosti.by.

Специалисты пригласили к исследованию женщин с избыточной массой тела и разделили участниц на три пищевые группы. В результате оказалось, добровольцы, которые добавляли к рациону плитку шоколада, худели эффективнее на 10 %.

Полученные данные заставили диетологов со вниманием отнестись к сладкому продукту - природному источнику окситоцинов и эндорфинов. Медики посоветовали желающим похудеть специфическую диету.

Суть программы питания заключается в ежедневном потреблении плитки шоколада, при условии отсутствия в рационе других быстрых углеводов.

Специалисты также предложили добавить шоколад к итальянской диете, в рацион которой входят листовые овощи, макароны твердых сортов и овощные супы.