После двух десятилетий брежневского застоя пришедший к власти в 1982 году Юрий Андропов осознал, что люди в СССР попросту не хотят работать. Количество прогульщиков достигло критического уровня, и генеральный секретарь ЦК КПСС, по воспоминаниям его окружения, возмущался, что "тысячи бездельников бродят по Москве" в рабочее время. Наряду с попытками экономических преобразований, хотя и не столь масштабных, как при Косыгине, новая власть прибегла к привычным для КГБ репрессивным мерам.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Суть проблемы

В 1970-х годах производительность труда в СССР неуклонно снижалась. С 1976 по 1980 год, как показывают подсчеты современных экономистов, рост материального производства в стране составлял всего по 1% в год (официально - по 4,3%). Это было меньше, чем в начале брежневского правления.

Многолетняя привычка начальства смотреть "сквозь пальцы" на нарушения трудовой дисциплины привела к тому, что многие начали относиться к своим рабочим обязанностям весьма легкомысленно.

Замедление экономического роста влекло за собой не только ухудшение жизни людей, но и техническое отставание от западных стран, Это уже представляло угрозу самому существованию СССР, поскольку даже военная техника потенциального противника в конце 1970-х начала превосходить советскую.

Уже в ноябре 1982 года на пленуме ЦК КПСС Андропов заговорил о необходимости "ускорения темпов развития экономики". Одним из важнейших мероприятий мобилизационного сценария было укрепление трудовой дисциплины. По словам Андропова, прекрасно знавшего реальное положение дел в стране, "народ подразболтался".

Облавы

В августе 1983 года ЦК КПСС и Совет министров издали знаковое постановление "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Чуть ранее было принято еще несколько подобных документов.

Милицейские наряды совместно с народными дружинниками начали в рабочее время разыскивать прогульщиков и "тунеядцев" в универмагах, кафе, других местах проведения досуга, а то и просто на улице. Заглядывали даже в бани и церкви. В кинотеатрах внезапно прерывали сеансы, проверяли у зрителей документы и задавали вопросы - почему они не на работе?

Между тем, у граждан были вполне рациональные причины уходить с работы - чтобы успеть днём приобрести дефицитные товары, которые как раз в это время "выбрасывались" на полки магазинов. В особенности это было характерно для женских коллективов.

Массовые облавы имели также незапланированные последствия - "под раздачу", например, попали школьники, прогуливающие уроки, так что директорам школ приходилось объясняться перед правоохранительными органами за своих подопечных.

Одновременно велась "антитунеядская" пропаганда в прессе, которую попросту никто не читал - слишком обесценилось печатное слово за годы бесконечных повторений шаблонных коммунистических лозунгов.

Последствия

Трудовые правила в эпоху Андропова были существенно ужесточены - отсутствие на рабочем месте в течение более чем трёх часов без уважительных причин приравнивалось к прогулу. Списки задержанных во время облав лиц передавались директорам предприятий, а уже те решали, что делать с прогульщиками. Меры наказания, впрочем, были не слишком "драконовскими" - лишение премий, сокращение отпусков. внушения со стороны "трудовых коллективов". Повторное нарушение трудовой дисциплины уже было поводом для увольнения. Кроме того, предпринимались кадровые выводы в отношении руководителей, неспособных "обеспечить надлежащую дисциплину труда на полученном участке работы".

Кампания по укреплению дисциплины, несмотря на все "перегибы", дала определенный положительный результат - в течение одного года объёмы производства, по официальным данным, выросли на 6%.

После смерти Андропова, несмотря на провозглашенную преемственность курса, его преемники отказались от практики массового задержания "бездельников" - вероятно, из-за того, что прогульщики стали сидеть дома, не рискуя показываться в общественных местах. Как считают политологи, "андроповские облавы" укоренили негативный образ советской власти в глазах значительной части граждан, что подготовило почву для горбачёвской перестройки.