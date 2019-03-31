С давних времен люди придавали особое значение своим волосам и ногтям. Например, коми собирали состриженные ногти для того, чтобы после смерти с их помощью забраться в гору, где, согласно поверьям, и находился рай. А что делают с обрезанными волосами и ногтями мусульмане и иудеи?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Значение в исламе

Муфтий Сухайл Тармахомед утверждает, что внимание к волосам и ногтям во многом обусловлено содержанием Корана, в котором говорится, что Аллах сделал человека выше других земных существ, а именно даровал ему "большое преимущество пред многими" (17, 70). Поэтому, по мнению муфтия, мусульманин обязан уважительно относиться к любой части своего тела. Кроме того, Всевышний любит тех, кто соблюдает чистоту (сура "ат-Тавба", аят 108). А теолог Мухаммад-Амин Магомедрасулов считает, что к волосам и ногтям следует относиться серьезно, так как те используются колдунами для наведения порчи.

Что делают мусульмане?

Согласно многим религиозным источникам, в исламе обрезанные волосы и ногти рекомендуется закапывать. Об этом в частности сообщают и хадисы (предания о словах и действиях пророка Мухаммада). В них прямо говорится о том, что Аллах велел ногти и волосы скрывать под землей: Аль-Муджамуль Кабир (хадис 73), Сунан аль-Кубра аль-Байхакы (хадис 76). Муфтий Сухайл Тармахомед отмечает, что эти вещи нельзя оставлять на территории кладбищ. Кроме того, по словам муфтия, волосы и ногти можно хранить дома, пока не представится возможность закапать их.

Значение в иудаизме

Что касается иудаизма, то в Талмуде, своде основных положений данной религии, сказано о том, что только грешники разбрасывают ногти. Раввин Реувен Куклин утверждает, что такое мнение непосредственно связано с опасностью, которую представляют срезанные ногти для беременной женщины. Об этом пишет и Талмуд: Нида 17а и трактат Моэд Катан 18а. Согласно иудейскому учению, если женщина, находящаяся в положении, случайно наступит на ноготь, то у нее непременно произойдет выкидыш. Дело в том, что иудеи считают ноготь символом роста и размножения, соответственно обрезанный ноготь является символом конца этих процессов.

Что делают иудеи?

Авторитетный комментатор Талмуда Раши (Раби Шломо бен Ицхак), писал о том, что лучше всего ногти сжигать. Раши был уверен в том, что именно так поступают хасиды (самые высокие праведники). Цадики же (то есть просто благочестивые люди), по мнению комментатора, ногти закапывают в землю. Однако раввин Реувен Куклин убежден в том, что особой необходимости в подобных действиях нет. Главное, как заявляет раввин, чтобы беременная женщина случайно не наступила на ногти, а, значит, достаточно аккуратно собрать их и выбросить либо в мусорное ведро, либо в уборную. Насчет волос в иудаизме никаких запретов не существует, поэтому сжигать их или закапывать не нужно.