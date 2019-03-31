В начале 1980-х американский врач тайно использовал собственную сперму для искусственного оплодотворения десятков женщин. Спустя 35 лет его биологические дети раскрыли обман и попытались привлечь его к ответственности. Это оказалось труднее, чем они рассчитывали. Lenta.ru изучила историю Дональда Клайна, сообщает Day.Az.

Лиз Уайт встретила Дональда Клайна в 1981 году, когда ей было 29 лет. Она и ее муж больше двух лет пытались завести ребенка, но ничего не получалось. Когда не сработало даже искусственное оплодотворение, врачи посоветовали обратиться к Клайну. Он считался лучшим специалистом по лечению бесплодия в Индианополисе, где жила Уайт.

В отличие от других, Клайн использовал для оплодотворения не замороженную, а свежую донорскую сперму. В начале 1980-х такой метод был эффективнее. Стены кабинета врача украшали фотографии детей, которые появились на свет благодаря его помощи. Судя по их количеству, его процедуры действительно работали.

Сорок лет назад еще не было крупных банков спермы, где можно подобрать донора на любой вкус и по любым критериям - от цвета глаз до образования или увлечений. Врачам приходилось подыскивать доноров самостоятельно. Чаще всего ими становились молодые медики, которые работали в той же больнице. Личность донора держали в строгом секрете.

Клайн сообщил Уайт, что биологический материал для оплодотворения сдаст кто-то из его ординаторов. Он обещал подыскать молодого человека, который похож на ее мужа и обладает той же группой крови. Попутно она узнала, что доноров перестают использовать после трех беременностей. Такие условия ее полностью устраивали.

В течение следующих пяти месяцев женщина возвращалась в кабинет Клайна во время каждой овуляции. "Я ходила к нему в октябре, ноябре и декабре 1981 года и в январе и феврале 1982 года", - вспоминает она. Кроме самого врача, в клинике никого не было. После 15 процедур Уайт забеременела, и в конце 1982 года у нее родился сын.

Разоблачение

Спустя 35 лет Лиз Уайт увидела по телевизору сюжет про женщин, которые подозревали, что стали жертвой врача, использовавшего для искусственного оплодотворения собственную сперму. Они обращались к прокурору штата и требовали разобраться. Уайт не сразу поняла, что речь идет о Дональде Клайне - том самом специалисте, который лечил ее от бесплодия.

Обман раскрыла одна из биологических дочерей Клайна - 39-летняя Джейкоба Баллард. Она с детства знала, что появилась на свет в результате искусственного оплодотворения, и мечтала отыскать единокровных братьев или сестер. "Я думала, найду одного, максимум двоих", - признавалась женщина в журнале The Atlantic.

В 2014 году Баллард зарегистрировалась на форуме для приемных детей, которые ищут биологических родителей. Вскоре ей удалось отыскать дочь другой пациентки Клайна. Та знала третью, причем у нее имелась сестра, которая тоже родилась после искусственного оплодотворения. Генетический тест 23andMe подтвердил, что у всех четырех женщин был общий биологический отец.

В базе данных компании хранилась информация и о других отпрысках этого человека - всего восемь человек. Похоже, Клайн нарушил обещание не использовать одного донора чаще трех раз. Кроме того, им вряд ли был молодой ординатор. Судя по датам рождения детей, Клайн прибегал к услугам этого донора не меньше семи лет. Ординатура не бывает такой долгой.

Среди пользователей 23andMe нашлось несколько человек, состоявших в определенном родстве с донором и его детьми. Баллард обратила внимание, что некоторые из них приходятся родственниками Клайну. Ответить на ее вопросы мог только сам врач, которому к тому времени было почти 80 лет. Его родной сын помог организовать встречу в ресторане в центре Индианаполиса.

Клайн подошел к столику, опираясь на палочку, уселся и достал блокнот с цитатами из Библии. Баллард заметила, что под его свитером просвечивают контуры пистолета. Старый врач признался, что таинственным донором был он сам, а все собравшиеся, включая Баллард, - его дети. После этого он стал читать из блокнота, "И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя".

Тайные дети

Когда Лиз Уайт узнала, что донором был сам Клайн, она вспомнила фотографии детей в его кабинете и отлучки за биологическим материалом. Теперь они казались ей зловещими. Кто знает, где кончалась медицинская процедура и начиналось сексуальное извращение?

"Такое ощущение, что меня изнасиловали 15 раз, а я даже не знала, - цитируетее слова издание The Indianapolis Star. - Он для меня был стариком. Я не хотела его сперму. Без разницы, как она попала в мое тело. Меня не поставили в известность. Моего согласия на это не было".

Баллард придерживается похожего мнения. "Клайн воспользовался моей матерью в один из тех моментов ее жизни, когда она была уязвимее всего", - говорит она. Ее особенно возмутило, что на встрече врач пытался отделаться от своих биологических детей ветхозаветной цитатой.

Встречалась и другая реакция. Одна из его биологических дочерей рассказала The Atlantic, что на ее мать разоблачение врача не произвело ни малейшего впечатления. "Донором мог оказаться кто угодно, - пояснила она. - Я рада, что это был он". Врача поддержали коллеги, пациенты и религиозная община.

После письма из прокуратуры Клайн отказался от своих слов. Он ответил, что никогда не использовал для искусственного оплодотворения собственный материал, а все обвинения в его адрес - клевета и поклеп. После теста ДНК, проведенного следователями, ему пришлось пойти на попятную и снова признать вину. Теперь вопрос лишь в том, сколько раз он оказывался в роли донора.

К 2019 году у Клайна нашли 49 биологических детей, но это почти наверняка не окончательная цифра. Многие из них жили совсем рядом - иногда на одной улице. Сын Лиз Уайт обнаружил, что учился в университете со своим единокровным братом. Кто-то из тайных детей врача, сам того не зная, продал другому подержанный автомобиль. А что будет, когда многочисленные внуки врача подрастут? В Индианаполисе кто угодно может оказаться их братом или сестрой.

Наказание

Клайн отказывается объяснять, зачем ему понадобилось обманывать пациенток. Его биологические дети могут только гадать об истинных мотивах своего отца. Что это было, погоня за долларом или мания величия? Может, им двигали религиозные соображения? Или он считал свои действия научным экспериментом? Не исключено, что причина проще.

Без заморозки биологический материал хранится не дольше часа. В идеале донор должен сдать его непосредственно перед процедурой. Для этого врачу необходимо координировать графики работы доноров и приемы пациенток, что не так уж просто. Клайну из-за его популярности было еще сложнее. К лучшему специалисту в городе стояла очередь, поэтому доноры требовались часто и в самое разное время, в том числе в выходные.

Вполне возможно, что он подменял донора в тех случаях, когда под рукой больше никого не оказывалось. Эту версию косвенно подтверждает тот факт, что Клайн полностью отказался от использования собственного биологического материала в конце 1980-х, когда появились доступные банки спермы.

Привлечь врача к ответственности оказалось не так просто. Использовать для искусственного оплодотворения собственную сперму не запрещено. Содеянное никак не вписывается в юридическое определение изнасилования, а отсутствие документального подтверждения не позволяет обвинить Клайна во введении в заблуждение. В Индиане предусмотрено наказание за оскорбление с применением выделений организма, но требуется, чтобы обидчик вел себя грубо, нагло или раздраженно.

В итоге Клайна уличили в аморальном поведении при оказании услуг, ложной рекламе и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Если бы не письмо прокурору с отрицанием вины и жалобами на клевету, он мог избежать наказания. Клайна лишили медицинской лицензии, оштрафовали на 500 долларов и приговорили к году лишения свободы условно. Из-за скандала у него испортились отношения с женой, которая сочла его действия супружеской изменой.

Уайт и Баллард считают, что этого мало. Вместе с другими пациентами и биологическими детьми Клайна они борются за принятие закона о мошенничестве при лечении бесплодия. Если им удастся добиться своего, возможных последователей Клайна будет ждать тюремное заключение на срок до 30 месяцев.