Мужчина сжег язык из-за одержимости энергетиками
Учитель из Австралии, страдающий зависимостью от энергетических напитков, показал сожженный язык и призвал не следовать его примеру. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дэн Ройалс (Dan Royals) опубликовал фото своего покрытого язвами языка в социальных сетях и рассказал, что долгое время ежедневно употреблял пять-шесть энергетических напитков, пока врач не заявил, что они разъедают его язык.
Дэн признался, что также курит, но не считает, что это как-то повлияло на состояние языка. "Просто чтобы было понятно: я забочусь о здоровье полости рта, но это все энергетики. Посмотрите на мой язык и представьте, что они делают с внутренними органами", - сказал Ройалс.
В каждой банке его любимого напитка содержится около 58 граммов сахара.
Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают, что напитки с высоким содержанием сахара и высокой кислотностью могут наносить ущерб зубам и полости рта.
В январе 2018 года сообщалось о страдающем зависимостью от газировки ирландце, которому пришлось заменить имплантатами почти все зубы. Он десять лет подряд выпивал шесть-семь литров газировки в день и ел только мягкую пищу, потому что ему было больно даже откусить бутерброд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Спортсменка родила через два месяца после смерти
Uşağın qulağını çöplə təmizləməyin! - TƏHLÜKƏ
Человек-паук добрался до Баку - ФОТО
Пожар в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве - ОБНОВЛЕНО
В Турции стартуют муниципальные выборы
Məcburi köçkün məktəblərinə qəbulla bağlı dəyişiklik
В Армении задержан замминистра здравоохранения
Ətirlər, kosmetik vasitələr sonsuzluq yaradır?
Скончался всемирно известный актер - ФОТО
Uşaq pulu bərpa oluna bilər - AÇIQLAMA
В Азербайджане станет проще найти работу - НОВАЯ СИСТЕМА
-
30 Мар. 15:43 12 051
-
30 Мар. 11:40 10 689
-
30 Мар. 17:05 7 943
-
30 Мар. 14:12 5 177
-
30 Мар. 10:56 3 925