Перед этими людьми предстают самые зрелищные и постоянно меняющиеся пейзажи - от потрясающих атмосферных явлений до великолепных городских пейзажей, над которыми они пролетают на огромной скорости. Мы говорим о покорителях неба, в частности о пилотах, которые постоянно загружают свои крутые фотографии на сайт 500px.

В их кадрах, как передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru, можно увидеть детализированные и умопомрачительно сложные панели управления, закат солнца, северное сияние, облачный покров и всё, что только способны охватить глаза до края горизонта.

1. 15 секунд до приземления. Автор фото: Чак Д.

2. Кабина пилотов Boeing 737-800. Автор фото: Мартин Корт

3. Ночной прилет к чикагскому аэропорту Охара. Автор фото: Wilco 737

4. Заход на посадку. Автор фото: Гус Кани

5. Восход солнца на высоте 11 000 метров. Автор фото: Саки Навид

10. Гренландия из кабины. Автор фото: Рафаэль Бертольд

14. Конечный этап захода на посадку (2013). Автор фото: Исмаил Хорда

16. Летим со мной. Автор фото: Мартин Корт

18. Еще один день в раю. Автор фото: Карим Нафатни

20. В кабине 777. Автор фото: Хакан Курт

24. Звездная ночь на высоте 11 000 метров. Автор фото: Мартин Корт

25. Восход в кабине. Автор фото: Карим Нафатни

А также предлагаем посмотреть селфи двух пилотов и талантливых фотографов, чьи работы вы видите выше. Это Карим Нафатни и Гус Кани.