Дубай, Тель-Авив и Никосия - лидеры среди ближнемагистральных направлений по количеству солнечных дней в апреле, сообщает Skyscanner, передает Day.Az.



Эксперты сервиса составили список популярных у туристов направлений, где в апреле перебоев с погодой практически не бывает. И там очень много солнца.



В апреле в Дубае солнце светит 294 часа, и это максимальный показатель среди ближнемагистральных направлений. Вслед за ним расположились Тель-Авив и Никосия, в апреле там около 270 солнечных часов. Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают два портовых города Европы - мальтийская столица Валетта (254 солнечных часа) и французский Марсель (245 часов).



Также в десятку городов, где путешественникам гарантирована солнечная погода, вошли Иерапетра на острове Крит (240 солнечных часов), Барселона (239 часов), Лиссабон (234 часа), Мадрид (231 час) и Афины (225 часов).