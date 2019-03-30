Португальская каноистка Катарина Секейра родила ребенка спустя два месяца после того, как ее мозг признали умершим.

Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 26-летнюю спортсменку госпитализировали на 19-й неделе беременности из-за тяжелого приступа астмы. Ее ввели в состояние искусственной комы, но через несколько дней врачи констатировали смерть мозга.

Следующие 56 дней медики поддерживали жизнедеятельность организма Секейры. На 32-й неделе беременности они были вынуждены сделать кесарево сечение. После рождения ребенка врачи отключили Секейру от систем жизнеобеспечения. Отмечается, что мальчик родился недоношенным и весил всего 1,7 килограмма, но, по словам медиков, вполне здоров.

Секейра страдала астмой с детства. Она представляла Португалию на международных соревнованиях. Ребенка будет воспитывать ее муж.