Парикмахер бесплатно стрижёт бездомных прямо на улице: 10 чудесных преображений
Добрые дела необязательно должны быть громкими, порой достаточно просто выслушать человека и... сделать ему причёску. Как, например, поступает этот парикмахер с огромным сердцем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Этот симпатичный парень с ножницами в руках - 31-летний парикмахер Джошуа Кумбс из Англии. Так вышло, что его салон - это ещё и улица
Помимо того, что он стрижет людей в обычной парикмахерской, Джошуа с помощью своего ремесла преображает бездомных
Уже несколько лет он бесплатно делает причёски тем, кто оказался на улице
Но вдобавок к этому он ещё и выслушивает этих бедолаг, про которых все забыли и которые никому не интересны
Джошуа просит их поделиться своими радостями и печалями. И с разрешения делится этими историями в соцсетях
Парень выкладывает их с хештегом #dosomethingfornothing ("делай что-нибудь даром"). И рассказы бездомных получают большой отклик у подписчиков
А для него самая лучшая награда - это улыбки, которые озаряют после стрижки лица людей
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"Кого-то я потом навещаю, с кем-то мы встречаемся всего однажды. Но для меня важны и те и другие - их широкие улыбки и благодарные кивки"
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