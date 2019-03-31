Сократить число обезболивающих и противовоспалительных препаратов в своей жизни очень просто. Исследователи из Университета Юты утверждают, что для этого надо лишь периодически слушать классическую музыку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Даже мышам оказалось не чуждо животворящее действие композиций Вольфганга Амадея Моцарта. После 21 дня прослушивания произведений гениального композитора грызуны с поврежденными лапами (в результате пореза или после введения воспалительного соединения) смогли выдерживать воздействие высоких температур и давление на больные лапы на 77 % дольше, чем мыши без музыкального сопровождения.

Кстати, музыка значительно повысила эффективность ряда лекарств. Например, лечение ибупрофеном при поддержке Моцарта уменьшило отеки на 93 % сильнее, чем с применением только ибупрофена.

Правда, для достижения этих поразительных результатов слушать звуки симфонического оркестра мышам пришлось довольно долго. Исследователи составили список продолжительностью чуть более 3 часов, куда вошли сонаты, симфонии и концерты маэстро, и этот список воспроизводили трижды в день с часовыми перерывами при средней громкости 64 дБ с пиками 71 дБ.

Моцарт был выбран неслучайно. Еще ранее стало известно, что ритмичное повторение его композиций оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.

Тем не менее, точный механизм влияния музыки на восприятие боли пока неясен. Предыдущие исследования показали, что мелодичные звуки приводят к снижению гормонов стресса, таких как кортизол, связанных с воспалением. Также было обнаружено, что музыка улучшает регуляцию провоспалительных белков, называемых цитокинами, и помогает росту новых нейронов в мозге.

Что будет, если вместо Моцарта слушать Вивальди или Чайковского, наверняка неизвестно. Зато уже ясно, что хэви-метал, гангста-рэп или K-pop не оказывают аналогичного лечебного эффекта.