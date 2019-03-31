Кубинские ученые обнаружили большое количество останков птерозавра при раскопках в регионе Дамухи провинции Сьенфуэгос в центральной части острова. Специалисты отмечают, что рептилия проживала в меловой период (145 млн - 66 млн лет назад). Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Находка была сделана исследователем Карлосом Рафаэлем Борхесом Селленом, однако изучить ее смогли и специалисты департамента наук о Земле Университета Монтаны в США. Они и определили, какому именно виду древних обитателей планеты могли принадлежать останки.

"Птерозавры были летающими рептилиями, которые жили с конца триасового периода около 205 млн лет назад до конца мелового периода - эпохи их вымирания - 65 млн лет назад. Они питались морской рыбой, которую ловили с помощью низкого полета", - объясняет Борхес Селлен. Птерозавры были первыми позвоночными, которые покорили воздух, их крылья были образованы мембраной из кожи и других тканей и крепилась к удлиненному четвертому пальцу передней конечности.

Палеонтологический регион Дамухи, расположенный у города Родас провинции Сьенфуэгос, является одним из наиболее важных археологических памятников на Кубе. В 2018 году кубинские ученые объявили об обнаружении в этом районе самой древней окаменелости морской звезды, зарегистрированной на острове до настоящего времени. В марте того же года была также обнаружена окаменелость зуба длиной 5,5 см и шириной 4 см, который, как полагают ученые, принадлежал молодой особи гигантской акулы мегалодон, обитавшей в морях архипелага и достигавшей 18 м в длину.