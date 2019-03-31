Ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление рака молочной железы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет портал MedicalXpress, ссылаясь на International Journal of Cancer.

Австралийские ученые объединили и проанализировали данные шести исследований, в которых суммарно приняли участие более двухсот тысяч женщин. Специалисты стремились выяснить, сколько случаев заболевания можно предотвратить превентивными мерами.

В результате исследования выяснилось, что главными врагами рака груди являются избыточный вес и алкоголь.

"Мы обнаружили, что уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем - 17500 случаев или 13 процентов в следующем десятилетии", - рассказала исследователь Маарит Лааксонен.

На долю алкоголя приходится 11 600 таких случаев.

Кроме того, семь процентов заболеваний раком молочной железы у испытуемых вызвало длительное применение (более пяти лет) гормональной терапии в период менопаузы, выяснили ученые

Рак молочной железы является наиболее распространенным типом онкологического заболевания у женщин.