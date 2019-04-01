В Вооруженных силах США решили заняться проблемой укачивания. Пехота в БМП, пилоты и десант, военный персонал в закрытых иммерсивных симуляциях - все страдают от двигательной тошноты, которую все мы знаем как укачивание. Сейчас наибольшая проблема в этой области приходится на моряков и морскую болезнь. По статистике одна четверть всех военнослужащих, действующих на воде, страдают от морской болезни даже при умеренном волнении на море.

Ученые давно думали над тем, как создать лекарство от укачивания. В конце концов, моряки со временем привыкают к постоянной качке, и морская болезнь перестает быть для них проблемой. Не до конца понимая, как возникает укачивание, ученые могли лечить только симптомы явления. Но лекарства, вроде скополамина, имеют серьезные побочные эффекты. Например, от них постоянно хочется спать.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, компания Ototech может разобраться с укачиванием как с проблемой. Устройство носят на повязке и располагается оно за ухом. Там оно испускает еле заметные вибрации, которые вводит мозг в заблуждение и заставляют не обращать внимание на моторные сигналы, ведь именно от них человека тошнит. Человеческий мозг перестает обрабатывать определенные ощущения, так как они не информативны. Вибрации нацеливаются на преддверно-улитковый нерв, таким образом убеждая мозг воспринимать сигналы, ведущие к укачиванию, как не информативные.

По крайней мере, так гласит теория. Сам изобретатель устройства, Сэмюэль Оуэн, не может точно сказать, как оно работает - но оно работает, как показывает практика. В результате получилось устройство, которое может помочь всем морякам, пилотам и солдатам, как в США, так и в во всем мире.

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