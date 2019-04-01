Президенты - они, конечно, тоже люди, а потому у них есть грешки, чудинки, необычные пристрастия, забавные страхи и фатальные приметы. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 8 коротких и малоизвестных фактов из жизни правителей Соединенных Штатов. Начнем с Джорджа Вашингтона.

При жизни Джорджа Вашингтона считалось, что у него был деревянный зуб. Конечно, так думали невежды. На самом деле его необычный зуб был имплантом - сделали его из слоновой кости, кости бегемота и человеческих зубов, а также свинца, латунных винтов и золотой проволоки.

У президента Джона Тайлера было 15 детей - больше, чем у какого-либо другого президента США.

Когда Милларду Филлмору было 19, он впервые женился. Его супругой стала Эбигейл Пауэрс, которая была его школьной учительницей.

Президент Франклин Пирс был арестован за то, что переехал на лошади женщину. Стоит ли говорить, что обвинения с него были сняты за неимением доказательств?

Джеймс А. Гарфилд обладал удивительным даром: он одновременно мог писать одной рукой на латыни, а другой - на греческом.

Уильям Генри Гаррисон был тем самым президентом, при котором провели электричество в Белый дом. Уильям так боялся, что его ударит током, что так ни разу и не смог прикоснуться к выключателю и зажечь свет самостоятельно.

Уильям Маккинли считал, что удачу ему приносят... обычные гвоздики. Поэтому он носил их с собой везде. В сентябре 1901 года он снял гвоздик "удачи" с лацкана своего пиджака и подарил маленькой девочке. Через несколько минут Маккинли застрелили.

У Калвина Кулиджа было два енота, Ребекка и Рубен. Животные страшно не ладили между собой. Между тем сотрудники администрации президента тоже терпеть их не могли: еноты так отчаянно воевали друг с другом, что порвали почти все дорогущие ткани и обивку в Белом доме.

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