Предтечей распространения идеологии фашизма на планете, как известно, стала гражданская война в Испании. На одной чаше весов оказался мятежный генерал Франко, открыто поддерживаемый Италией и Германией, а на другой Советский Союз, тайно оказывавший помощь республиканцам. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, как СССР участвовал в гражданской войне в Испании и зачем вооружал республиканцев.

Операция "Х"

Середина XX века вошла в мировую историю, как время вооруженной борьбы развитых стран мира, исповедующих противоположные моральные принципы за власть на планете. Война в Испании, начавшаяся 18 июля 1936 года, стала одним из важнейших эпизодов этого противостояния. Официально Советский Союз, выразив солидарность с позицией Англии, Франции и США, заявил о "политике невмешательства".

В реальности сразу же после начала гражданской войны для поддержки республиканцев в Испании началась операция советских военных с условным названием "Х". План проводимых мероприятий был разработан 14 сентября 1936 года специалистами Генерального штаба Красной Армии и утвержден членами Политбюро ЦК ВКП (б) 29 сентября 1936 года.

События, происходящие в Испании, были настолько важны для советского руководства, что операцией "Х" по телефонной связи из Сочи руководил лично И. В. Сталин, что подтверждается архивными записями его телефонограмм. Несмотря на то, что страна сама сильно нуждалась в вооружении, в Испанию было направлено около 100 танков "Викерс", иностранное название которым было присвоено специально, чтобы не было установлен советский завод изготовитель.

На самом деле в Испанию отправились советские танки Т-26. Для конспирации через Мексику также было направлено более 50 скоростных бомбардировщиков вместе с пилотами. Стоимость поставляемой техники, как следует из письма Ворошилова Сталину, составила порядка 50 миллионов долларов. Кроме того в рамках операции "Х" в Испанию кроме нескольких сотен военных советников было тайно переправлено множество добровольцев.

Масштабные поставки

Примечательно, что опыт отправки на расстояние до 3,5 тысяч километров крупных партий военной техники существенно помог в организации транспортной логистики во время Великой Отечественной войны. Только в период с сентября по ноябрь 1936 года в Испанию было направлено 17 грузовых кораблей со специальным грузом. Впоследствии к берегам страны ушло еще советских 25 судов.

Примечательно, что если операция получила название "Х", то транспортные суда обозначались как "Y". За годы гражданской войны в Испании в качестве помощи республиканцам из СССР ушло 66 "Y" - ков, груженных 648 самолетами, 400 единицами бронетанковой техники, 1186 орудиями, 340 минометами, 20 000 пулеметами и 500 000 винтовок, а также большое количество боеприпасов.

При этом военные советники регулярно докладывали в Москву, что испанские командиры крайне не опытны в бою. Руководство боевыми действиями фактически приходилось вести советским специалистам. Причем довольно часто возникала противоречивая ситуация, когда советским войскам, нелегально находившимся в Испании, одновременно отдавались приказы Ворошиловым из Москвы и руководством республиканцев в Испании, которые противоречили друг другу.

Военным советникам приходилось вести себя, как "уж на сковороде", чтобы выполнить распоряжения обоих центров командования. При этом необходимо отметить, что количество советских военнослужащих в Испании было достаточно внушительным: 772 летчика и 351 танкист, а также множество переводчиков, связистов, инженеров, техников, артиллеристов и моряков.

В ходе боевых действий 59-ти из них было присвоено звание Героя Советского Союза, тогда как более 200 человек навсегда осталось лежать в испанской земле.

Разведка боем

Помогая одной из сторон в гражданской войне в Испании, советское руководство преследовало сразу несколько целей. Важнейшей из них было обучение советских солдат слаженным действиям во время боевых операций, а также испытание в реальном бою новейших видов советских вооружений.

Приобретенный опыт оказался крайне полезен спустя несколько лет во время начала Великой Отечественной войны. По мере использования танков и самолетов во время боевых действий в Испании, в СССР тут же отправлялись рекомендации по их необходимым конструкторским доработкам. К сожалению, лишь немногие из них были выполнены до начала Второй Мировой войны.

В частности не были усовершенствованы кабины истребителей И-15 и И-16. В то же время немцы также "обкатывавшие" свою технику в Испании, учли собственные недоработки и внесли необходимые изменения в мессершмидт Ме-109. К концу боев в Испании этот немецкий самолет мог развивать скорость, существенно превышающую аналогичные показатели у советских истребителей, а также более мощное вооружение.

При этом стоит отметить, что СССР помогал Испании вовсе не бесплатно. Операция "Х" щедро финансировалась испанцами. СССР вывезло в Госбанк страны существенную часть золотого запаса Испании, из которого оплачивались поставки вооружения и военных специалистов.

Когда все золото легально перешло в собственность СССР, Испании были предоставлены два кредита на 70 и на 100 миллионов долларов на три года. При этом совершенно очевидно, что операция "Х" оказалась крайне выгодна СССР абсолютно со всех сторон.

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