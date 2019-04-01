С наступлением холодов мы все чаще встречаем в общественном транспорте и офисах людей, шмыгающих носом и кашляющих в ладонь. Возможно они просто простужены, и беспокоится не стоит, но бывает и хуже: за безобидными симптомами маскируется опасный вирус, способный доставить человеку множество неприятностей. Day.Az со ссылкой на popmech.ru расскажет, что такое грипп, как с ним бороться и зачем нужны прививки.



Откуда берется грипп

Причиной гриппа, иначе говоря, острого инфекционного заболевания дыхательных путей, являются различные варианты одноименного вируса. Сегодня известно порядка двух тысяч его разновидностей. Это древний и опасный враг человека: еще в 412 году знаменитый Гиппократ описывал "перинфский кашель" - острое респираторное заболевание, симптомы которого очень похожи на современную болезнь. Вспышки вируса часто принимают характер не только эпидемий (массовых случаев заражения в одном или нескольких регионах), но и пандемий - очагов инфекции, поражающих целые страны.

Для многих из нас грипп - это практически неизбежное, но не слишком опасное зло, с которым приходится мириться каждый год. Однако по оценкам ВОЗ ежегодно от гриппа умирают от 250 до 500 тысяч человек во всем мире, причем иногда число жертв достигает и целого миллиона. Причина - ослабленный возрастом иммунитет, плохие условия жизни и отсутствие подходящих медикаментов.

Минутка истории

Происхождение слова "грипп" так и не было установлено. В Европе эта болезнь известна как "инфлюэнция" - от итальянского слова influenza, то есть "воздействие". Одни исследователи полагают, что оно появилось в эпоху Возрождения, когда причиной массовых заболеваний считалось неблагоприятное влияние звезд. Другие относят появление этого термина к более позднему периоду. А вот немецкое die Grippe и французское la grippe куда больше похожи по звучанию на русское слово.

Впервые медики выделили вирус гриппа категории "А" у кур в 1901 году - тогда его прозвали "куриная чума". Лишь 32 года спустя вирусологи Смит, Лейдлоу и Эндрюс из Национального Института Медицинских Исследований в Британии смогли выделить возбудитель из человеческих тканей. Изучение все новых форм патогена продолжается до сих пор - вирус постоянно мутирует, а потому ученым приходится искать все новые способы борьбы с ним.

Как мы заражаемся гриппом

Все начинается с того, что человек вдыхает вирусные агенты, которые распространяются воздушно-капельным путем, то есть по воздуху, а также с микрочастицами слюны или носовой слизи. Именно поэтому в современных крупных городах почти каждый год происходит очередная вспышка заболевания: люди, вынужденные долгое время проводить в большой кучности и плохо проветриваемых помещениях (офисные боксы, метро, общественный транспорт) постоянно подвергаются риску заражения.

Проникнув в дыхательные пути, вирус закрепляется на эпителии трахеи и бронхов, проникая сквозь мембрану в клетки благодаря специальному белку - гемагглютину. После этого вирус вводит фрагменты своей РНК и белковые агенты внутрь. Они помогают РНК встроиться в клеточный аппарат, после чего клетка превращается в миниатюрный завод. Но если раньше эта "фабрика" работала на благо всего организма, то теперь единственная ее цель - производить все новые белки и РНК, которые потом собираются в вирусные агенты. Со стороны это похоже на то, как если бы какой-нибудь безумный Скайнет захватил мирный консервный завод и заставил его производить боевых роботов для дальнейшего покорения человечества!

Когда в клетке накапливается слишком много вирусных агентов, они прорывают оболочку и распространяются дальше с током крови, поражая другие клетки. Остатки геммоглютина на клетках провоцируют у иммунной системы организма ответ - в результате чего она вырабатывает большое количество цитокинов, сигнализирующих об опасности. Пока одни вирусные частицы разрушают эпителий капилляров, лишая сосуды естественной защиты, другие атакуют легкие и разрушают макрофаги - клетки-защитники, переваривающие вредные бактерии и мусор.

Результат очевиден: ослабленный многочисленными "атаками" вируса организм слабеет и становится еще больше восприимчив к воздействию этого и других патогенов.

Как отличить грипп от простуды

Медики выделяют четкий ряд клинических признаков, по которым можно даже на ранних стадиях отличить грипп от других, менее тяжких респираторных заболеваний. Напомним, что человек наиболее опасен для окружающих в первые 4−5 дней заболевания - в его организме идет активное размножение вируса, который может передаться и другим.

Клинические признаки:

- повышение температуры, озноб, боль в голове и мышцах;

- сильный кашель, часто с выделением мокроты;

- кровоизлияния в сосудах (проще всего заметить "лопнувшие" капилляры в глазах);

- общая слабость;

Виды вирусов гриппа

Тип А (подтипы А1 и А2). Самая распространенная разновидность гриппа со множеством форм. Именно она является основной причиной эпидемий как среди людей, так и у животных - вспомним вспышки птичьего, свиного и прочих "звериных" гриппов. Вопреки расхожему мнению, у человека вырабатывается стойкий иммунитет к возбудителю. Но вирус гриппа типа А решил и эту проблему: он мутирует так быстро и часто, что каждый раз нашему организму приходится вырабатывать новые антитела для борьбы с захватчиком.

Тип B. Намного менее опасный тип гриппа, который не вызывает эпидемию и переносится сравнительно легко. Именно его чаще всего путают с простудой - их внешние проявления схожи.

Тип С. Редкая разновидность гриппа. Возникает в единичных случаях, протекает почти бессимптомно - его можно и вовсе не заметить.

Как бороться с вирусом гриппа

Единственное и самое надежное средство - обратиться за помощью к компетентному специалисту. Собственный иммунитет человека, ослабленный холодами, отсутствием полноценного сна и высоким темпом жизни мегаполиса, часто не в состоянии самостоятельно справиться с угрозой. В случае резкого ухудшения самочувствия и повышения температуры необходимо как можно скорее вызвать врача. Только врачебное наблюдение позволит своевременно выявить признаки возможных осложнений.

Не менее важным является и соблюдение правильной системы лечения. Постельный режим, сбалансированное питание и обязательно не менее 2−3 литров жидкости (чай, морс, компот) в день облегчат работу иммунной системы. Кроме того, лучший способ предотвратить заболевания - своевременная вакцинация. Бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко пояснил, что из всех штаммов гриппа медики выбирают самые распространенный и самые значимые, которые протекают наиболее тяжело и дают серьезные осложнения". В результате, когда патоген проникает в организм - его во всеоружии встречает иммунная система, заранее выработавшая антитела к вирусу.

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