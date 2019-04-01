Не только у людей есть свои скелеты в шкафу. Знаменитые произведения искусства тоже порой таят в себе такие загадки, о которых и подумать бы вряд ли кто-то мог. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о тайнах трех знаменитых картин.

"Старый рыбак", Тивадар Костка

На первый взгляд картина венгерского художника кажется совершенно обычной. Но полотно имеет "двойное дно".

Если приложить к центру картины зеркало, вам откроется скрытый смысл, который зашифровал живописец в своём произведении.

Симметрично отразив каждую из сторон холста, можно увидеть ещё два законченных произведения. На левой половине полотна перед нами предстаёт мужчина с раскосыми глазами в остроконечной шляпе на фоне бушующих волн, а правая часть "показывает" седого старца, за плечами которого спокойное море.

Эксперты считают, что таким образом художник хотел показать двойственность человеческой натуры: в каждом есть добро и зло.

Кстати, тайна картины была разгадана лишь после смерти её создателя.

"Ночная терраса кафе", Ван Гог

Один из исследователей творчества Ван Гога Джаред Бакстер предположил, что знаменитое полотно живописца - это своеобразное посвящение Леонардо да Винчи, точнее, его картине "Тайная вечеря".

Бакстер заметил, что образ официанта, одетого в белые одежды напоминает фигуру Христа, а посетителей в кафе ровно 12 человек. Кроме того за спиной официанта исследователь разглядел крест.

"Черный квадрат", Казимир Малевич

Одна из самых загадочных и странных работ в мировой живописи.

Начнем с того, что "Черный квадрат" вовсе не черный. Художник достиг тёмного оттенка путем смешения красок различного оттенка. Кстати, черного цвета среди них не было.

Другая особенность картины в том, что название "квадрат" тоже не соответствует действительности. На самом деле ни одна из сторон изображённой на холсте фигуры не параллельна ни одной другой её стороне.

Исследователи творчества Малевича полагают, что таким образом автор картины стремился придать динамичную форму.

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