Молодой человек помог старушке поменять колесо. Но он понятия не имел, что произойдет потом - ВИДЕО
2 апреля 2019 07:30 150
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Источник:Остроумно
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