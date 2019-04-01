Танцующий пенсионер стал новой звездой Сети - ВИДЕО
1 апреля 2019 14:17 196
Пенсионер, станцевавший на улице под битбокс уличного музыканта, стал звездой Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Он настолько развлек толпу, что одна из прохожих присоединилась к нему в танце.
Как пишет Mirror, пожилой мужчина "зажег" в центре британского Бирмингема. Пользователи соцсетей осыпали его комплиментами за энергичность и уверенность в себе.
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