Пенсионер, станцевавший на улице под битбокс уличного музыканта, стал звездой Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Он настолько развлек толпу, что одна из прохожих присоединилась к нему в танце.

Как пишет Mirror, пожилой мужчина "зажег" в центре британского Бирмингема. Пользователи соцсетей осыпали его комплиментами за энергичность и уверенность в себе.

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