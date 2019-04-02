Заключенный под стражу наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо, запускает одноименную линию одежды. Об этом сообщает New York Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соучредителем бренда стала 29-летняя жена Гусмана Эмма Коронель Аиспуро. Она рассказала, что пара открывает бизнес в честь своих семилетних дочерей-близняшек. "Этот проект меня очень воодушевляет. Он основан на идеях и концепциях, которые мы с мужем разработали много лет назад. Он посвящен нашим дочерям", - призналась Аиспуро.

В частности, в коллекцию JGL (инициалы заключенного) LLC войдут обувь, аксессуары и джинсовая одежда. По словам адвоката Эль Чапо Мариэл Колон Миро (Mariel Colón Miró), продажи стартуют летом 2019 года.

Хоакин Гусман Лоэра - мексиканский наркобарон, глава наркокартеля "Синалоа" и участник клана Ангар. Несколько раз бежал из-под стражи. В январе 2016 года его вновь арестовали в Мексике, через год передали властям США, где заключили в федеральную тюрьму Манхэттена. Окончательный приговор будет объявлен в конце июня 2019 года: Гусману грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

В марте стало известно, что обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина, которая родилась в семье российского дальнобойщика, воспользовалась услугами стилиста перед судебным заседанием в Нью-Йорке. Она явилась на слушание в облегающем черном платье с глубоким вырезом из коллекции итальянского люксового бренда Miu Miu.